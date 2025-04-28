الداخلية تكشف حقيقة وجود سجن سري في جرف النصر

نفت ، مساء الاثنين، وجود سجن سري في جرف النصر شمالي .

وقالت الوزارة في بيان، "ينفي قسم محاربة الشائعات صحة الأنباء المتداولة بشأن وجود سجن سري يضم آلاف المعتقلين في جرف النصر بمحافظة ".

ونقل البيان عن الوزارة مراد ، قوله إن "المؤسسات الإصلاحية في تشهد تطورًا ملحوظًا في البنى التحتية والخدمات المقدمة، مع تسجيل انخفاض مستمر في نسب الاكتظاظ".



وأوضحت الوزارة أن "المقطع المتداول قديم ويعود إلى إحدى الدول الأخرى ولا يمت بأي صلة إلى السجون الرسمية في العراق"، مشددة على "أهمية اعتماد المصادر الرسمية لاستقاء المعلومات محذرًا من الانجرار وراء الشائعات والأخبار المضللة".