افتتاح مجسر جديد جنوبي بغداد

أعلنت والإسكان، مساء الاثنين، عن افتتاح مجسر الزعفرانية الرابط بطريق دورة - يوسفية جنوبي .

وقالت الوزارة في بيان، "افتتاح مجسر الزعفرانية الرابط بطريق (دورة - يوسفية) الجديد للمرور السريع عبورا على نهر من خلال جسر غزة".

وأضاف البيان "افتتح المشروع مدير عام نيابة عن الوزير بحضور استشاري الوزير ابراهيم واللواء "، مشيرا الى أن المجسر "ضمن مشاريع الحزمة الاولى لفك الاختناقات المرورية في ".

وكشف البيان أن "طول المجسر يبلغ 620 م وعرضه 20 م، بمسارين للذهاب والاياب"، معتبرا أن "انجازه سيسهم في فك الاختناقات المرورية وتسهيل انسيابية حركة المركبات عند التقاطع الواقع بين شارع الشركات وشارع الزعفرانية الرئيس".