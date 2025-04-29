"ستتعرض لاطلاق نار فورا".. الحياة داخل المنطقة المحظورة في العراق بالصور

– محليوسط جبال ، تقع قرية سيرجال التي لطالما اعتمد سكانها على الزراعة وجمع الثمار البرية، إلا أن ملامح الحياة فيها بدأت تتغير مع تصاعد التواجد العسكري التركي في المنطقة، الذي حوّلها إلى ما يُعرف بـ"المنطقة المحظورة".وتبعد قرية سيرجال نحو 16 كيلومتراً عن الحدود التركية، وتحيط بها اليوم قواعد عسكرية تركية من جميع الجهات، إحداها تطل مباشرة على القرية من الجهة الغربية، بينما تُشيَّد أخرى في الجهة الشرقية. وخلال العامين الماضيين، أُنشئت سبع قواعد على الأقل، إحداها قرب سد صغير يُعد مصدراً أساسياً لمياه القرية، مما جعل الوصول إليه محظوراً.وأصبحت سيرجال في صلب النزاع المسلح بين وحزب ، حيث تستهدف الطائرات التركية الجبال المحيطة بالقرية بشكل شبه يومي، ما أدى إلى احتراق مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية. يقول سيرجال، أحد سكان القرية: "كلما بنوا قاعدة جديدة، ازدادت معاناتنا".وبحسب منظمة فرق صنّاع السلام الحقوقية، قُتل مئات المدنيين داخل المنطقة المحظورة أو بالقرب منها، جراء الضربات الجوية والهجمات بالطائرات المسيّرة. وتفيد بيانات برلمان بأن آلاف السكان أُجبروا على النزوح، في حين أُفرغت عشرات القرى.وتشير تحليلات لصوَر أقمار صناعية ومصادر ميدانية إلى أن الجيش التركي بنى، حتى كانون الأول 2024، ما لا يقل عن 136 منشأة عسكرية ثابتة داخل الأراضي العراقية، منتشرة على أكثر من 2000 كيلومتر مربع. كما تم شقّ ما لا يقل عن 660 كيلومتراً من الطرق الجبلية لربط هذه القواعد، ما أسفر عن أضرار بيئية كبيرة.ورغم أن بعض هذه القواعد أُنشئ في تسعينيات الماضي، إلا أن 89% منها شُيّد بعد عام 2018، أي منذ أن بدأت تركيا بتوسيع وجودها العسكري بشكل لافت في كردستان ، بذريعة محاربة الكردستاني الذي تصنّفه كمنظمة إرهابية.وبلدة قاني ماسي، التي تبعد 4 كيلومترات فقط عن الحدود مع تركيا، تقدم نموذجاً لما قد تُواجهه قرية سيرجال مستقبلاً. كانت البلدة معروفة بإنتاج التفاح، لكنها اليوم شبه خالية من السكان.سلام سعيد، مزارع من قاني ماسي، لم يتمكن من زراعة أرضه منذ ثلاث سنوات. يقول: "بمجرد أن تصل إلى هنا، تحلق فوقك طائرة مسيّرة، وإذا بقيت، سيطلقون النار عليك".ويشير إلى أن تركيا تسعى لطرد السكان من هذه المناطق، مضيفاً: "كل ما يريدونه هو أن نغادر هذه الأراضي".وبالقرب من قاني ماسي، اضطر حرس الحدود العراقي إلى التراجع من مواقعهم الأصلية، بعدما أصبحت القوات التركية أقرب إلى الحدود من الجانب العراقي نفسه. يقول اللواء محمود: "النقاط التي ترونها على الجبال هناك تركية، ولا يمكننا الوصول إلى الحدود".ورغم الإدانة العلنية من للوجود التركي، إلا أن عام 2024 شهد توقيع مذكرة تفاهم بين وأنقرة لمحاربة حزب العمال الكردستاني، دون أن تتضمن أية قيود على التمدد العسكري التركي داخل العراق.ويبدو أن الاعتماد العراقي على تركيا في مجالات المياه والتجارة، إلى جانب الانقسامات السياسية الداخلية، يُضعف قدرة بغداد على التصدي لهذا التوسع.ومن قرية سيرجال إلى قاني ماسي، يتكشف واقع جديد في شمال العراق، حيث باتت القرى محاصرة، الأراضي مشتعلة، والسكان بين مطرقة النزاع وسندان النزوح، وسط صمت دولي وتوازنات سياسية معقدة.