الحكم بالإعدام شنقاً على شاب قتل "متسولة" في الكوت

وذكر مصدر قضائي للسومرية نيوز، إن "محكمة جنايات أصدرت حكم الإعدام شنقاً بحق الشاب بعد اعترافه بقتل المتسولة ودفن جثتها في قبل عدة أشهر".وبحسب المصدر، فان هذا جاء بعد سلسلة من التحقيقات التي جرت مع المتهم وأثبتت تورطه في الجريمة.