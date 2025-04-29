قرار جديد من التربية بشأن الدخول الشامل (وثيقة)

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الدخول الشامل لطلبة الانتساب لا يشمل الطلبة غير الممتحنين في (الفصل الاول ونصف السنة والفصل الثاني)، فيما عدا ذلك فهم مشمولين بالقرار وكما موضح في الكتاب أدناه:الوثيقة ادناه: