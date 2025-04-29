العمل تنفي إصدارها قراراً يقضي بمنع استقدام العمالة من 5 دول بينها سوريا

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الجهة المخولة بإصدار قرارات المنع والدخول إلى الأراضي العراقية هي ، وأن هذا الأمر لا يدخل ضمن صلاحيات ، مؤكدة التزامها الكامل بتنفيذ المتعلقة بتنظيم سوق العمل، وتعزيز تشغيل الأيدي العاملة الوطنية، من خلال منصة "مِهَن" التي تهدف إلى تسهيل ربط أصحاب العمل بالملاكات العراقية المؤهلة في مختلف المجالات.ودعت الوزارة، "جميع وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل المعلومات، والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل تداول أي أخبار".وجاء ذلك بعد تصريح للمتحدِّث باسم وزارة العمل حسن خوام للصحيفة الرسمية صباح اليوم، قال فيه ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة قرَّرتْ منع استقدام العمالة مؤقتاً من خمس دول، موضِّحاً أنَّ القرار يشمل العمالة من وإندونيسيا وباكستان وبنغلادش والفلبين.