محافظ نينوى: مسبب حريق الشاحنات هارب والبحث جار عنه

وقال دخيل لـ ، "نقدم الشكر للدفاع المدني ومديرية شرطة ومرور نينوى التي استجابت فورا للحادث الذي تسبب باندلاع الحريق في عدد من الشاحنات".وأضاف ان "الحادث نتيجة التهور والسرعة الشديدة"، مشيرا الى ان "السائق الذي تسبب بالحادث هرب الى جهة مجهولة والأجهزة الامنية تبحث عنه".وتابع ان "هناك اضرار بعدد من الشاحنات ولا توجد خسائر"، داعيا المواطنين الى "الالتزام بقواعد السير وتجنب السرعة".وبين ان "مشروع الكاميرات سيكتمل قريبا وسيتم مراقبة حركة السير في ومحاسبة المقصرين الذين لا يلتزمون بقواعد السير".وأفاد مصدر محلي، في وقت سابق، باندلاع حريق داخل ساحة شاحنات في الموصل بمحافظة نينوى.وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "احتراق ساحة التريلات في صناعة جانب الأيسر من مدينة الموصل"، مشيرا الى "نداءات الى فرق الدفاع المدني بالتوجه فوراً".يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حرائق غالبيتها تندلع في دور سكنية ومحال تجارية ومؤسسات حكومية فضلاً عن مناطق زراعية.