مستشار السوداني: نصف مليون عراقي سجلوا في "ريادة".. و10 آلاف قرض أُطلق ضمن المبادرة

وقال فلامرز في حديث لـ ، إن "نحو 80 ألفًا من هؤلاء المسجلين شاركوا في البرامج التدريبية التي أطلقتها المبادرة خلال العامين الماضيين، مبينا أن 40 ألفا منهم أكملوا التدريب بنجاح، فيما تمكن 25 ألفا من اجتياز التقييمات النهائية وتحقيق نتائج مؤهلة للاستفادة من المراحل المتقدمة".وأشار إلى أن "10 آلاف قد تم إطلاقها بالفعل ضمن المبادرة، مؤكدا استمرار العمل على توسيع نطاقها وتوفير المزيد من الدعم للشباب لتحقيق طموحاتهم وبناء مشاريعهم الخاصة".وأضاف فلامرز: "نحن مستمرون في هذه المبادرة الاستراتيجية التي تشمل كل محافظات ، لتمكين الشباب من تحقيق ذواتهم وتحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية على أرض الواقع".