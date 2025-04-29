مجلس كربلاء يدعو لاجتماع طارئ: وضع الكهرباء حرج

وقال نائب لـ ، إن "جلسة رقم 13 لهذا اليوم، شهدت مناقشة التلكؤ في مشاريع فك الاختناق على مستوى النقل والتوزيع المحالة من قبل الكهرباء"، مبيناً أن "المشكلة الرئيسية التي عانى منها أبناء المحافظة والزائرون في الفترة الماضية هي مسألة التوزيع، لذلك تم حلها عبر 17 مشروعا كمرحلة أولى".وأضاف أن "هذه المشاريع أحيلت على 11 شركة بصلاحيات استثنائية تم إقرارها من لجلب شركات كفوءة مالياً وفنياً ولديها القدرة على حل المشكلة قبل حلول شهر حزيران أو تموز، لكن من خلال الرقابة واللجنة المعنية الطاقة لوحظ انحرافا كبيرا جداً في نسب إنجاز هذه المشاريع".وأشار إلى أن "بعض هذه المشاريع لم تتجاوز نسبة إنجازها وبعضها 3 بالمئة وهذا سيؤدي لموقف حرج أمام المواطنين، لذلك نطلب عقد اجتماع طارئ لتدارك المشكلة".