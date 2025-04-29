ما قصة الصابونة التي أهداها لبناني لمحافظ النجف؟

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تحظى منتجات "خان الصابون" في مدينة بشهرة عالمية تعود لمئات السنين، وأشهرها الصابون المصنوع من زيت النقي دون أي إضافات أخرى.

وتعد صناعة الصابون في مدينة أشبه بالفن، حيث يتم تصنيع الصابون والعلاجي والمزخرف، وبعضها يقدم كهدايا في أوروبا ولسلاطين ، كما يفضله الأغنياء حول العالم.

وبحسب وثائق تاريخية تتحدث عنها عائلة مؤسس بدر حسون، فإن السلطانة "هيام" زوجة القانوني كانت ضمن أوائل زبائنهم، حيث اشترت الصابون وخزنته في قصر "طوب قابي" بإسطنبول.

ولا يزال أحفاد حسون يعملون في الخان، وأهدى أحدهم وهو أمير حسون، صابونة من النوع الفاخر لمحافظ كناوي كتعبير عن الشكر لما قدمه للنازحين اللبنانيين في الفترة الماضية خلال الحرب بين وإسرائيل.