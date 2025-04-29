رئيس هيئة الحج يدعو الحجاج الى الالتزام بالقوانين

دعا رئيس الشيخ ، الثلاثاء، الحجاج الى الالتزام بالقوانين.

وقال في كلمة له، "مع غرة شهر ذي القعدة ومع وصول ضيوف حجاج بيت الله الحرام الى ، في هذا الوقت اصدرت بعض التعليمات التي تخص شؤون الحجاج".

وأضاف "على جميع الحجاج والمواطنين العراقيين الالتزام التام بما ورد من وزارتي والداخلية السعوديتين وعدم اصدار اي مخالفات تصدر من الذين يغرر بهم من الشركات وضعاف النفوس"، مؤكدا حرصه على "عدم وجود مخالفة من جانب ضيوف الرحمن من ونهيب بالشركات الى عدم الاتجار بالبشر".

وكانت أعلنت، قبل أيام، إيقاع عقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج ومن يسهل لهم ارتكاب مخالفتهم وذلك استعداداً لموسم حج 1446 باستثناء القادمين بتأشيرة الحج.