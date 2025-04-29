وفاة عالم أنساب بارز في صلاح الدين

أعلنت ، الثلاثاء، عن وفاة عالم أنساب بارز في المحافظة.

وقالت المحافظة في بيان، "ببالغ الحزن والأسى، يتقدّم محافظ ، بخالص مشاعر العزاء والمواساة إلى عموم أبناء والعراق، بوفاة العارفة العلّامة الكبير الملا ، أحد أبرز رموز علم الأنساب وتاريخ القبائل العراقية والعربية".

وأضاف البيان "لقد فقدنا برحيله قامة علمية وتراثية تركت أثراً كبيراً في توثيق أنساب القبائل وتاريخها، وأسهمت في حفظ الهوية الثقافية والاجتماعية لأبناء والوطن العربي".