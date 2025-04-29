تسجيل نحو 50 حالة اختناق بسبب "الغبار" في البصرة

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "49 مواطنا اصيب بحالة اختناق ضمن الاحصائية الاولية لحالات الاختناق الداخلة الى مؤسسات دائرة بعموم المحافظة خلال موجة الغبار المستمرة حاليا".

وشهدت مناطق عدة من ، اليوم الثلاثاء، عواصف ترابية مصحوبة بأمطار.