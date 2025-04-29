مصرع شخصين بحادث سير في كربلاء

أفاد مصدر محلي، بمصرع شخصين بحادث سير في .

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وقال المصدر في حديث لـ ، "حادث مؤسف حدث في غرب ".

وأوضح المصدر "اصطدمت سيارة بصاحب دراجة نارية ثم بصاحب تكتك"، مشيرا الى "وفاة شخصين في الحادث".