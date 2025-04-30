اعتماد البطاقة الالكترونية بامتحانات السادس الابتدائي

وذكر مدير عام المديرية الدكتور أن "البطاقة الامتحانية المذكورة، صممت بآلية إلكترونية جديدة مختلفة عن البرامج التي كانت تصدر البطاقات الامتحانية للأعوام الماضية، مؤكدا اعتماد تقنية حديثة لإصدارها، بحسب الصحيفة الرسمية".وبين أن "البطاقة الامتحانية ستكون أشبه بالبطاقة الموحدة، وتحمل صورة مصممة بشكل غير قابل للتلف أو التزوير، منوها بأن الأولى ستكون أول مديرية في البلاد تعتمد هذه التقنية".وتابع، أنه "من المؤمل أن يتم توزيع البطاقات الامتحانية للمرحلة الابتدائية خلال الأيام المقبلة، ليتسنى للتلاميذ معرفة المراكز الامتحانية والتهيئة المسبقة من خلال لجان امتحانية شكلت داخل المديرية، للاطلاع على إكمال جميع الاستعدادات قبيل انطلاق الامتحانات الوزارية النهائية".