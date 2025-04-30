التعليم تطلق النسخة الثالثة لبرنامج "أدرس في العراق" لقبول الطلبة الأجانب

وقال في مؤتمر صحفي حضرته ، إن "هذه المؤسسة باتت مركزا لخدمة متعددة ترفد المجتمع بأنواع كثيرة من المجالات التعليمية، ومبادرة (أدرس في العراق) انبثقت قبل أكثر من عامين لاستقبال الطلبة الدوليين في ".وأضاف العبودي، أن "هذا البرنامج يمثل منهجية مدروسة في جودة الأداء للجامعات العراقية"، مستدركا بالقول "نعلن عن إطلاق النسخة الثالثة للعام الدراسي ٢٠٢٥ و ٢٠٢٦ ، وهذه المبادرة ستعكس مدى قدرة الجامعات العراقية على إخراج جينات النجاح والإبداع".وتابع العبودي، أن "العراق يستقبل الان آلاف الطلبة من الدول الأخرى وخطة بلغت آلاف المقاعد"، مشيرا الى أن "الوزارة حققت في النسختين السابقتين نجاحا مهما باستقبال الطلبة الدوليين والان نطلق النسخة الثالثة التي تستوعب ١٦ الف مقعد دراسي".ولفت العبودي الى ان "ما يميز الحملة الجديدة وجود ٦٧ مؤسسة أكاديمية موزعة على كل محافظات العراق من ضمنها الاقليم وكذلك جامعات أهلية وحكومية"، مشيرا الى انه "يجب على الجامعات تأسيس رابطة أدرس في العراق واعتماد ٣٠ من نيسان يوم الطالب الدولي وتعليم للناطقين بغيرها".