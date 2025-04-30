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التعليم تطلق النسخة الثالثة لبرنامج "أدرس في العراق" لقبول الطلبة الأجانب
محليات
2025-04-30 | 04:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
909 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلنت
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
، اليوم الأربعاء، إطلاق النسخة الثالثة لبرنامج
المنح الدراسية
"أدرس في العراق" لقبول الطلبة الأجانب للدراسة في الجامعات العراقية.
وقال
وزير التعليم
نعيم العبودي
في مؤتمر صحفي حضرته
السومرية نيوز
، إن "هذه المؤسسة باتت مركزا لخدمة متعددة ترفد المجتمع بأنواع كثيرة من المجالات التعليمية، ومبادرة (أدرس في العراق) انبثقت قبل أكثر من عامين لاستقبال الطلبة الدوليين في
العراق
".
وأضاف العبودي، أن "هذا البرنامج يمثل منهجية مدروسة في جودة الأداء للجامعات العراقية"، مستدركا بالقول "نعلن عن إطلاق النسخة الثالثة للعام الدراسي ٢٠٢٥ و ٢٠٢٦ ، وهذه المبادرة ستعكس مدى قدرة الجامعات العراقية على إخراج جينات النجاح والإبداع".
وتابع العبودي، أن "العراق يستقبل الان آلاف الطلبة من الدول الأخرى وخطة
المنح الدراسية
بلغت آلاف المقاعد"، مشيرا الى أن "الوزارة حققت في النسختين السابقتين نجاحا مهما باستقبال الطلبة الدوليين والان نطلق النسخة الثالثة التي تستوعب ١٦ الف مقعد دراسي".
ولفت العبودي الى ان "ما يميز الحملة الجديدة وجود ٦٧ مؤسسة أكاديمية موزعة على كل محافظات العراق من ضمنها الاقليم وكذلك جامعات أهلية وحكومية"، مشيرا الى انه "يجب على الجامعات تأسيس رابطة أدرس في العراق واعتماد ٣٠ من نيسان يوم الطالب الدولي وتعليم
اللغة العربية
للناطقين بغيرها".
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