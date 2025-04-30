تسجيل نحو 10 الف حالة ولادة في ديالى خلال الربع الأول من 2025

وقال صحة الدكتور حيدر المكدمي في بيان، أن عدد الولادات في الربع الأول من عام 2025 بلغت 9579، فيما بلغ عدد الأطفال الراقدين في الخدج 3645 والاشعة 112060 والسونار 33720 والمفراس 8547 فيما وصل عدد فحوصات الرنين 2792 وقسطرة القلب بلغت 361 فحصا.وأضاف أن أقسام ووحدات الطوارئ استقبلت 149671 والاستشاريات 139756 والمختبرات (1471912 مراجعا و968499 راقد) فيما بلغ عدد المرضى الراقدين 30644 وعدد المراجعين 618788 والعمليات الجراحية 10175 وعدد مراجعي المراكز التخصصية 4550 والمراكز الصحية 1167957 وشعب العلاج الطبيعي 11050 والعيادات الشعبية 17177 والتأمين الصحي 7785.