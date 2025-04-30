العدل توجه باستحداث شعبة شؤون المحامين في الوزارة

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "وزير العدل اجرى زيارة رسمية إلى المحامين، التقى خلالها بنقيبة المحامين ، لتعزيز التعاون المؤسسي مع ، وترسيخ مبدأ سيادة القانون بما ينسجم مع متطلبات المرحلة".وتابع، انه "تم التوجيه، باستحداث "شعبة شؤون المحامين" في الوزارة، لتكون حلقة وصل مباشرة مع النقابة، وتنظم آلية التنسيق وتسهم في تسهيل الإجراءات الخاصة بعمل المحامين داخل الدوائر العدلية".وشدد شواني خلال اللقاء: "على أهمية إشراك نقابة المحامين في الملفات القانونية والعدلية باعتبارها شريكة فعالة في منظومة الدولة".