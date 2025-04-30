الصحة تغلق ولجنة الأمن تحقق.. حملة كبرى لإغلاق مراكز تجميل في البصرة

وجاءت هذه التطورات بعد حملة واسعة شنتها دائرة مسنودة بمكافحة الجريمة المنظمة في بغلق العشرات من مراكز التجميل غير المجازة، وكشفت عن معلومة صادمة بوجود مركز تجميل واحد فقط في المحافظة مجاز رسميا، أما الباقي، والتي يبلغ عددها بالمئات، فجميعها لا تمتلك موافقات رسمية بافتتاحها، فضلا عن استخدام عاملة أجنبية مخالفة لشروط الإقامة.أدناه موقف دائرة الصحة من المراكز التجميلية في :

بالمقابل، تلقى رئيس البصرة، ، مناشدة عاجلة من عدد من أصحاب مراكز التجميل في المحافظة، دعوه فيها إلى التدخل السريع لإيقاف ما وصفوه بـ"الإجراءات القسرية" التي تنفذها دون مسبق أو مبرر قانوني واضح، بحسب بيان لرئيس اللجنة.وأعرب مقدمو المناشدة عن "قلقهم" من المداهمات الفجائية والاستدعاءات التعسفية، على حد وصفهم، التي استهدفت مراكزهم خلال الأيام الماضية، مشيرين إلى أن تلك الممارسات أثارت الذعر في صفوف العاملين والعاملات، وأسهمت في تشويه سمعة المراكز، رغم أن العديد منها يمتلك تراخيص رسمية ويزاول نشاطه ضمن الأطر القانونية.وبحسب البيان، طالب أصحاب المراكز، ، بفتح تحقيق عاجل في هذه الحوادث، والتواصل المباشر مع قيادة الجريمة المنظمة في البصرة، بهدف وضع حد لما وصفوه بـ"التجاوزات"، ووضع آلية واضحة تضبط تدخل الجهات الأمنية في هذا القطاع الخدمي.