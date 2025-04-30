استثناء فئتين من شرط الحجز الإلكتروني للحصول على البطاقة الوطنية (فيديو)

وذكرت والإقامة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه تنفيذاً لتوجيهات ، وبإشراف اللواء الحقوقي ، وحرصاً منا على خدمتكم وتسهيل الإجراءات، يُستثنى حديثو الولادة عند إصدار بيان الولادة، وكبار السن الأعزاء ممن تجاوزوا الخامسة والستين عاماً، من شرط الحجز الإلكتروني المسبق للحصول على ، عند مراجعتهم أقسام المعلومات المدنية في كافة أنحاء البلاد.الفيديو ادناه: