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استثناء فئتين من شرط الحجز الإلكتروني للحصول على البطاقة الوطنية (فيديو)
محليات
2025-04-30 | 06:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
4,410 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلنت
وزارة الداخلية
، اليوم الأربعاء 30 نيسان/ ابريل 2025، استثناء حديثي الولادة عند إصدار بيان الولادة وكبار السن ممن تجاوزوا الخامسة والستين عاماً من شرط الحجز الإلكتروني للحصول على
البطاقة الوطنية
.
وذكرت
مديرية الأحوال المدنية والجوازات
والإقامة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه تنفيذاً لتوجيهات
وزير الداخلية
، وبإشراف
المدير العام
اللواء الحقوقي
نشأت إبراهيم الخفاجي
، وحرصاً منا على خدمتكم وتسهيل الإجراءات، يُستثنى حديثو الولادة عند إصدار بيان الولادة، وكبار السن الأعزاء ممن تجاوزوا الخامسة والستين عاماً، من شرط الحجز الإلكتروني المسبق للحصول على
البطاقة الوطنية
، عند مراجعتهم أقسام المعلومات المدنية في كافة أنحاء البلاد.
الفيديو ادناه:
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