تسجيل اصابة جديدة بالحمى النزفية في نينوى

وذكر مصدر طبي للسومرية نيوز، انه سجلت حالة إصابة جديدة مؤكدة بمرض الحمى النزفية في مدينة ، مشيرا إلى أن المريضة من سكنة في قضاء الموصل وتبلغ من العمر 48 عاماً، وتتلقى حالياً العلاج اللازم في .وعادت الحمى النزفية خلال الأسابيع الماضية لتسجل إصابات ووفيات جديدة في ، رغم الإعلان السابق عن القضاء التام عليها.ومنذ مطلع العام 2022 بدأت المحافظات العراقية، ومنها على وجه الخصوص تُسجّل إصابات بالمرض، الذي ينتقل من المواشي إلى الإنسان ويشكل خطراً على حياته، وبدأت نسب الإصابات تتراوح بين الزيادة والتراجع أحياناً، وقد بلغت بالمئات في عام 2023 وعشرات الوفيات، لكنها تراجعت ثم انحسرت بصورة شبه نهائية نهاية العام ذاته، قبل أن تعود إلى التزايد مجدداً العام الحالي.