الزيدي يلتقي كتلتي الصادقون وبدر النيابيتين: أهمية السلطة التشريعية بمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين

وذكر لرئيس في بيان ورد لـ ، أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح ، اليوم الخميس، اعضاء كتلة الصادقون النيابية برئاسة النائب عدي ، وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الملفات والقضايا الوطنية المتعلقة بتطوير الواقع التنموي والخدمي في جميع المحافظات، وتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ودعم جهد الحكومة في تنفيذ مسارات الإصلاح ومحاربة الفساد".وأكد رئيس مجلس الوزراء "الدور المهم والاساسي للسلطة التشريعية في تعزيز اجراءات الحكومة وتمكينها من تنفيذ برنامجها، فضلاً عن اهمية الدور الرقابي والتشريعي في محاربة الفساد من خلال مراقبة الأداء في مؤسسات الدولة".وأشار الى ان "الحكومة تعمل الآن على اعداد موازنة عام 2027، التي سيتم إرسالها الى قريبا، مشدداً على تنفيذ خطة الحكومة في زيادة انتاج وتصدير النفط خلال السنوات المقبلة، لافتاً الى تخصيص مساحة مهمة لملف الكهرباء في الموازنة".من جانبه، أكد رئيس كتلة الصادقون النيابية دعم "كتلته المطلق لجهود رئيس مجلس الوزراء وسياسة واجراءات الحكومة، ولاسيما في مجالات محاربة الفساد وتحقيق الاصلاح المالي والاداري وتقديم المصلحة الوطنية العليا للبلد وحفظ مقدراته".وفي لقاء منفصل، استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي رئيس النيابية همام علي ، والسادة أعضاء الكتلة، وشهد اللقاء التباحث بشأن الأوضاع العامة في البلد، سياسياً واقتصادياً وأمنياً، وجهود الحكومة في تنفيذ برامجها الاصلاحية والتنموية".وأكد الزيدي "الدور المهم للسلطة التشريعية في مجال مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين"، مبيناً أن "مشروع الحكومة يرتكز على بناء دولة تستند الى اقتصاد متين، ومشدداً على أهمية ايجاد حلول جذرية للمشاكل برؤية جديدة ومبتكرة، وعدم ترحيلها".واوضح الزيدي أن "مؤسسة تحظى باهتمام ورعاية الحكومة التي ستمضي في تقديم قانون الحشد لإقراره، بوصفها جزءاً من تشكيلات وصنوف القوات المسلحة"، مبيناً أن " يشهد اليوم مرحلة بناء بعد انجاز متطلبات عملية الدفاع عن السيادة".من جانبهم، أكد النواب "دعمهم المطلق للحكومة في جميع خطواتها واجراءاتها الاصلاحية، لاسيما في مجال مكافحة الفساد وتنظيم السلاح وفقاً للآليات الدستورية".