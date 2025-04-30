التعليم العالي تصدر قرارين بشأن المرقنة قيودهم وامتحان الدراسات العليا (وثائق)

وقررت الوزارة، بحسب وثيقة وردت لـ ، "السماح بإعادة الطلبة المرقنة قيودهم إلى مقاعد الدراسة".فيما أظهرت وثيقة أخرى، وردت لـ نيوز، "تأجيل امتحانات الدراسات العليا من 11 الى 16 حزيران 2025".