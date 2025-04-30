بعد فحص الـ DNA.. استلام جثامين ضحايا حريق تكريت

وقال المصدر لـ ، إن "ذوي ضحايا حريق عمارة المفروشات في حي الزهور وسط قضاء بمحافظة ، استلموا جثث أبنائهم بعد بعد التعرف عليهم عبر فحص الـDNA، كونهم كانوا محترقين بالكامل".وأفاد مصدر أمني، الجمعة (25 نيسان 2025) باندلاع حريق كبير داخل عمارة تجارية مخصصة لبيع المفروشات في حي الزهور وسط قضاء تكريت بمحافظة قبل أن تعلن محافظة ، السبت، وفاة 5 مدنيين وإصابة 6 آخرين في حصيلة نهائية نتيجة الحادث.