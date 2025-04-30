تحذير من امر خطير على العراقيين

وقال المزارع صباح (38 عاما)، الذي يربي في "كل الناس غادروا أو نصفهم، بقينا نحن عدد قليل من البيوت".وأضاف "الوضع صعب… كان لدي من 120 إلى 130 جاموسة، والآن لا أملك سوى من 50 إلى 60، والله الباقي نص مات ونص بايعناه (بعناه) بسبب الجفاف".ويُربى الجاموس في منذ قرون من أجل اللبن (الحليب)، وهذه الحيوانات مذكورة في النقوش القديمة.ويقول خبراء الأهوار العراقيون إن "الأسباب الجذرية لأزمة المياه التي تدفع المزارعين إلى مغادرة الريف هي تغير المناخ وبناء السدود في وإيران وتقنيات الري المنزلي القديمة وغياب خطط الإدارة طويلة الأجل".وشهد العراق حروبا على مدى عقود بدءا من الصراع مع في ثمانينيات العشرين مرورا بحربين في ووصولا إلى تنظيم .وتقع الأراضي العراقية الصالحة للزراعة في منطقة الخصيب التي تزرع منذ آلاف السنين.وعانت المنطقة من بناء السدود على نهري دجلة والفرات وانخفاض معدل هطول الأمطار مما هدد أسلوب حياة المزارعين، مثل إسماعيل، ودفع العديد منهم إلى الانتقال إلى المدن.وقال خبير الأهوار العراقي لرويترز إن "أعداد الجاموس في العراق انخفضت منذ عام 2015 من 150 ألفا إلى أقل من 65 ألفا".وأضاف أن أسباب التراجع "في معظمها طبيعية، مثل عدم توفر المراعي اللازمة والتلوث والمرض… وامتناع المزارعين أيضا عن تربية الجاموس بسبب ندرة الدخل".كما جعل الانخفاض الحاد في إنتاج المحاصيل وارتفاع أسعار الأعلاف من الصعب على المزارعين إطعام حيواناتهم.واكد صبيح (39 عاما)، وهو أحد مربي الجاموس "هذا الصيف القادم، الله العالم، يمكن الهلاكات تصل للنصف، أكثر أقل، الله العالم، بس متخوفين من شحة المياه وملوحة المياه".