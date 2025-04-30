التربية تعلن تمديد رابط التقديم للدراسات العليا

– محلي

اعلنت ، اليوم الأربعاء، عن تمديد رابط التقديم للدراسات العليا (التدقيق والتعديل) للعام الدراسي 2025–2026.



وادناه رابط التقديم: وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "التقديم سينتهي لغاية الساعة الثامنة صباحًا ليوم الإثنين الموافق 5 أيار 2025".وادناه رابط التقديم: https://edusp.ur.gov.iq/

