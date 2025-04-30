العراق على موعد مع منخفض خماسيني.. ماذا سيحصل؟

وقال في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك، ان "منخفضا جويا خماسينيا اثر على أجواء والشام هذا اليوم وسيصل للعراق خلال نهار يوم غد الخميس 1 أيار ويستمر تأثيرهُ يوم الجمعة لغاية صباح السبت".واضاف ان "المنخفض يسبب نشاطا وتقلبات بالرياح السطحية مع موجات غبار متوسط الى كثيف يسبب تدني الرؤية الأفقية وارتفاع بدرجات الحرارة إضافة الى زخات أمطار رعدية مع فترات من الغزارة ورياح نشطة هابطة من السحب في اماكن محدودة".وتابع انه "بسبب تقلبات الأجواء، يجب تجنب السفر برا وبحرا للفترة من مساء يوم الخميس لغاية صباح السبت".