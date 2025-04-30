"خطوط كهربائية مستثناة لتعدين البتكوين في العراق".. ما الحقيقة؟

وقال المتحدث باسم الوزارة ، في تصريح صحفي، ان "الحديث عن وجود خطوط كهرباء مستثناة من القطع لمزارع تعدين العملات المشفرة داخل البلاد، عار عن ".وأضاف ان "الوزارة تتابع بجدية أي نشاط غير قانوني قد يؤثر على منظومة الطاقة الوطنية"، مشددًا على أن "التصريحات في هذا المجال تبقى ضمن نطاق الإعلام، ولا يمكن اعتبارها أدلة حاسمة ما لم تُعزز بمعلومات ميدانية".وأكد موسى أن "الوزارة تعتمد على فرق تفتيش رقابية تنفذ حملات ميدانية يومية لرصد التجاوزات، سواء من مواطنين أو جهات رسمية"، مشيرا إلى أن "كل استخدام غير مشروع للكهرباء يُواجه بالإجراءات القانونية اللازمة، خاصة مع تصاعد الطلب الحاد على الطاقة خلال موسم الصيف".كما كشف عن "وجود خطط لتحويل منظومة الكهرباء نحو الرقمنة، من خلال تركيب عدادات ذكية وتوسيع أنظمة المراقبة، ما يتيح كشف أية أنشطة خارجة عن إطار الاستهلاك الطبيعي للطاقة".جاء ذلك بعدما أثار تصريح وزير الكهرباء الأسبق ، موجة جدل في الأوساط ، بعد كشفه عن وجود خطوط كهرباء "مستثناة من القطع المبرمج" تُستخدم، بحسب قوله، في عمليات غير قانونية لتعدين البتكوين وعملات رقمية أخرى، ما يثير تساؤلات عن استغلال الطاقة المدعومة لأغراض مشبوهة في دولة تواجه تحديات في توفير .وتفاعل مع هذه التصريحات، وسط تساؤلات متزايدة حول وجود "مزارع" سرية لتعدين البتكوين والعملات المشفرة، تعمل في مناطق محمية من انقطاع التيار، وما إذا كانت مرتبطة بالارتفاع الحاد والمفاجئ في استهلاك الطاقة الكهربائية خلال العام الماضي.ورغم أن هذه التصريحات ليست الأولى من نوعها، إلا أنها أعادت فتح ملف شائك سبق أن طرحه النائب والسياسي العراقي ، الذي قال في مقابلة تلفزيونية إن عمليات تعدين تُدار لصالح وتستنزف كميات ضخمة من الطاقة بشكل غير قانوني.وأشار إلى أن " تتابع هذه القضية عن كثب، باعتبار أن بات مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة التي تتدفق إلى رغم العقوبات".