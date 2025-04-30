خبر سار لاهالي الطارمية

وقالت في بيان ورد لـ ، انه "بتوجيه وإشراف مباشر من ، شرعت الملاكات الفنية والهندسية التابعة لمحافظة ، متمثلةً بمديرية بلدية الطارمية، بتنفيذ حملة عمرانية كبرى لإكساء الشوارع السكنية في قضاء الطارمية، ضمن خطة شاملة لتأهيل البنى التحتية في مناطق القضاء".وأضافت ان "المرحلة الحالية من الحملة شملت حي الفارس/محلة 102، حيث تضمنت الأعمال صب الشوارع بالخرسانة المسلحة، ورصف الأرصفة بالمقرنص، وإنشاء أرصفة جانبية، إلى جانب تنفيذ تسعة مشاريع خدمية يجري العمل عليها بالتوازي في مناطق متفرقة من الطارمية"، لافتة الى انه "من المؤمل المباشرة قريبًا بتبليط خمس محلات سكنية إضافية، وذلك بعد اكتمال متطلبات فيها".من جانبهم، عبّر أهالي القضاء عن شكرهم وتقديرهم العالي للمحافظ ولملاكات البلدية، مثمّنين "الجهود الحثيثة والتوجيهات المستمرة التي أسهمت في إطلاق هذه المشاريع الحيوية، مؤكدين أن استتباب الأمن في الطارمية شكّل أساسًا مهمًا لعودة الخدمات وبدء مرحلة الإعمار".