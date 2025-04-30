بغداد.. فتح طريق حيوي ورفع الكتل الكونكريتية المحيطة به

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نسوز، انه "ضمن الخطط المُعدة لفتح الطرق المغلة ورفع الكتل الكونكريتية والمشوهات من الطرق الرئيسية والأماكن العامة التي تهدف لتخفيف العبأ عن كاهل المواطنين وتقليل الزخم المروري وتأمين انسيابية عالية في حركة السير، باشر الجهد الهندسي، بفتح طريق جديد مغلق قرب سيطرة "الزنجيل" ليصبح سايدين (ذهاب واياب) خدمة لآهالي ".واضافت ان "قرار الفتح جاء لتخفيف الزخم المروري الموجود في التقاطع اسفل ، ، بالاضافة الى رفع الكتل الكونكريتية المحيطه به".