في بغداد.. اتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية

أعلنت ، الأربعاء، عن اتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وقالت القيادة في بيان، إن "عمليات وضمن الإجراءات المتخذة بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، تباشر بإطلاق حملة لتفتيش وتدقيق محال بيع اللحوم "القصابة" والمواد الغذائية والمخازن وغلق غير المجاز منها".

وأضاف البيان "نتج عنها إتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري وفق محاضر اتلاف اصولية".

ولفت بيان القيادة الى أن "ذلك جاء من خلال تنفيذ واجبات الدعم والإسناد لمفارز (الأمن الاقتصادي، شعبة الرقابة الصحية - وزارة الصحة) وذلك في عدد من مناطق العاصمة".