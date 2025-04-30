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السامرائي بعيد العمال: آن الأوان لثورة القطاع الخاص

محليات

2025-04-30 | 16:15
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
السامرائي بعيد العمال: آن الأوان لثورة القطاع الخاص
316 شوهد

أكد رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، الأربعاء، موقفه الداعم لحقوق الطبقة العاملة، مشددا بالقول "آن الأوان لثورة القطاع الخاص".

وقال السامرائي في بيان، "في عيد العمال العالمي، تحية لعمّال العراق، ونُجدد موقفنا الداعم لحقوق الطبقة العاملة من خلال توفير بيئة عمل آمنة، وضمان التأمين الصحي والاجتماعي لكل العاملين في مختلف القطاعات".
 
وأضاف "آن الأوان لثورة القطاع الخاص أن تنطلق وتأخذ دورها الحقيقي في بناء الاقتصاد الوطني"، مشددا "العراق لا يُبنى إلا بسواعد أبنائه".

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السامرائي

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