السامرائي بعيد العمال: آن الأوان لثورة القطاع الخاص

أكد رئيس تحالف العزم ، الأربعاء، موقفه الداعم لحقوق الطبقة العاملة، مشددا بالقول "آن الأوان لثورة القطاع الخاص".

وقال في بيان، "في عيد العمال العالمي، تحية لعمّال ، ونُجدد موقفنا الداعم لحقوق الطبقة العاملة من خلال توفير بيئة عمل آمنة، وضمان التأمين الصحي والاجتماعي لكل العاملين في مختلف القطاعات".

وأضاف "آن الأوان لثورة القطاع الخاص أن تنطلق وتأخذ دورها الحقيقي في بناء "، مشددا "العراق لا يُبنى إلا بسواعد أبنائه".



