السيطرة على حريق كبير اندلع بمبنى الموارد المائية في واسط

وقال المصدر في تصريح للسومرية نيوز، إن "الحريق اندلع صباح اليوم في عدد من الكرفانات التابعة لمديرية المورد المائية في "، مشيرا الى ان "الحريق أدى الى احتراق عدد كبير من الاضابير والمعاملات".وتابع، ان "الأدلة الجنائية باشرت بالتحقيق لمعرفة أسباب الحادث الذي تمت السيطرة عليه من فرق الدفاع المدني".