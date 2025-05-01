بيافطات مثقلة بالمطالب.. انطلاق مسيرة لتظاهرة عمالية في بغداد (صور)

وقال مراسل ، إن العشرات من العمال والمواطنين نظموا اليوم تظاهرة في .وأضاف المراسل، أن المتظاهرين طالبوا بحقوقهم بالضمان الاجتماعي وباقي الحقوق التي أدرجوها في اليافطات المرفوعة بيوم عيد العمال الوطني الموافق الأول من أيار من كل عام.وتابع المراسل، ان المتظاهرين نظموا مسيرة من ساحة الفردوس الى وحناجرهم تصدح بحقوق طالبوا بها إنصافا لجهودهم في خدمة البلد، على حد وصفهم.