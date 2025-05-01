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بيافطات مثقلة بالمطالب.. انطلاق مسيرة لتظاهرة عمالية في بغداد (صور)
محليات
2025-05-01 | 03:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
579 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
تظاهر عدد من العمال والمواطنين، اليوم الخميس، وسط العاصمة
بغداد
للمطالب بعدد من الحقوق تزامنا مع حلول عيد العمال الوطني.
وقال مراسل
السومرية نيوز
، إن العشرات من العمال والمواطنين نظموا اليوم تظاهرة في
ساحة الفردوس
وسط بغداد
.
وأضاف المراسل، أن المتظاهرين طالبوا بحقوقهم بالضمان الاجتماعي وباقي الحقوق التي أدرجوها في اليافطات المرفوعة بيوم عيد العمال الوطني الموافق الأول من أيار من كل عام.
وتابع المراسل، ان المتظاهرين نظموا مسيرة من ساحة الفردوس الى
ساحة التحرير
وحناجرهم تصدح بحقوق طالبوا بها إنصافا لجهودهم في خدمة البلد، على حد وصفهم.
>>
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