رئيس هيئة الحج والعمرة: للمرشد الديني دور كبير في انجاح مواسم الحج

وقال الشيخ في كلمته خلال المؤتمر السنوي لمرشدي ومرشدات المحافظات الجنوبية والفرات الأوسط ومكتبي الاول والثالث، وتابعته ، إن "وظيفة المرشد ليس فقط الارشاد الديني، بل يتجاوزها في تقديم النصح الى الحجاج، وخاصة فيما يتعلق بعدم تجاوز الانظمة والتعليمات والضوابط في الديار ".ولفت الشيخ المسعودي الى ان "الهيئة اختارت أكثر المرشدين والمرشدات الدينيين تميزا وقدرة على اكمال مسيرة الحجاج لأداء النسك والعودة لأهاليهم، وهم قد اتموا اعمال الحج بالصورة الصحيحة ووفق السمحاء".من جهته اوضح استاذ المرجعية الدينية في الأشرف السيد جعفر ، ان "الارشاد الديني مسؤولية تضامنية، لذا يوجب على جميع المرشدين العمل بفريق واحد"، مشيرا الى ان "السياسات الخاصة بموسم الحج ترسمها للحج والعمرة من أجل ان نكتب قصة نجاح لبعثة ، فمن الخطأ ان نقدم اجتهادات شخصية في هذا المضمار وان نخرج عن مهمتنا الاساسية، نشغل فيها أنفسنا والحجيج، بل يجب الرجوع الى احتياطات المرجعية الدينية العليا في مسائل الحج".وقدم السيد الحكيم، شكره الى "الجنود المجهولين العاملين في انجاح مواسم الحج وعلى رأسهم امير الحج، الذين يحرصون على ان يكون ان في المركز الاول من بين الدول الاسلامية".بدوره ذكر رئيس اللجنة العلمية الخاصة بالمرشدين، الاستاذ في حوزة النجف بحر العلوم، ان "اختيار المرشدين لم يكن الا بعد شرائط ومؤهلات وكفاءة علمية من اجل ان يحوز على اطمئنان الحاج بحيث اذا رجع الى بلده يكون متيقنا من اداء المناسك وفق الشريعة الصحيحة".واوضح بحر الحلوم ان "هذا العمل الجبار في عمل ما كان لينجح، لولا براعة وحكمة رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة الشيخ ، فخلال هذه السنوات القليلة أحرز السبق بين بعثات الحج العربية والاسلامية، وهذا النجاح لتجربة حديثة لا تقارن بتجارب عشرات السنين لدول عربية واسلامية، ليتحول هذا العمل الى "قصة نجاح".