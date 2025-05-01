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رئيس هيئة الحج والعمرة: للمرشد الديني دور كبير في انجاح مواسم الحج
محليات
2025-05-01 | 09:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
404 شوهد
أكد رئيس
الهيئة العليا
للحج والعمرة الشيخ
سامي المسعودي
، اليوم الخميس، ان للمرشدين الدينيين دور كبير في انجاح مواسم الحج، فيما أشار الى ان الهيئة اختارت أكثر المرشدين والمرشدات الدينيين تميزا لإتمام اعمال الحج بالصورة الصحيحة ووفق
الشريعة
.
وقال الشيخ
المسعودي
في كلمته خلال المؤتمر السنوي لمرشدي ومرشدات المحافظات الجنوبية والفرات الأوسط ومكتبي
بغداد
الاول والثالث، وتابعته
السومرية نيوز
، إن "وظيفة المرشد ليس فقط الارشاد الديني، بل يتجاوزها في تقديم النصح الى الحجاج، وخاصة فيما يتعلق بعدم تجاوز الانظمة والتعليمات والضوابط في الديار
المقدسة
".
ولفت الشيخ المسعودي الى ان "الهيئة اختارت أكثر المرشدين والمرشدات الدينيين تميزا وقدرة على اكمال مسيرة الحجاج لأداء النسك
العظيم
والعودة لأهاليهم، وهم قد اتموا اعمال الحج بالصورة الصحيحة ووفق
الشريعة
السمحاء".
من جهته اوضح استاذ المرجعية الدينية في
النجف
الأشرف السيد جعفر
الحكيم
، ان "الارشاد الديني مسؤولية تضامنية، لذا يوجب على جميع المرشدين العمل بفريق واحد"، مشيرا الى ان "السياسات الخاصة بموسم الحج ترسمها
الهيئة العليا
للحج والعمرة من أجل ان نكتب قصة نجاح لبعثة
الحج العراقية
، فمن الخطأ ان نقدم اجتهادات شخصية في هذا المضمار وان نخرج عن مهمتنا الاساسية، نشغل فيها أنفسنا والحجيج، بل يجب الرجوع الى احتياطات المرجعية الدينية العليا في مسائل الحج".
وقدم السيد الحكيم، شكره الى "الجنود المجهولين العاملين في انجاح مواسم الحج وعلى رأسهم امير الحج، الذين يحرصون على ان يكون
العراق
ان في المركز الاول من بين الدول الاسلامية".
بدوره ذكر رئيس اللجنة العلمية الخاصة بالمرشدين، الاستاذ في حوزة النجف
المباركة
السيد محمد
بحر العلوم، ان "اختيار المرشدين لم يكن الا بعد شرائط ومؤهلات وكفاءة علمية من اجل ان يحوز على اطمئنان الحاج بحيث اذا رجع الى بلده يكون متيقنا من اداء المناسك وفق الشريعة الصحيحة".
واوضح بحر الحلوم ان "هذا العمل الجبار في عمل
هيئة الحج
ما كان لينجح، لولا براعة وحكمة رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة الشيخ
سامي المسعودي
، فخلال هذه السنوات القليلة أحرز السبق بين بعثات الحج العربية والاسلامية، وهذا النجاح لتجربة حديثة لا تقارن بتجارب عشرات السنين لدول عربية واسلامية، ليتحول هذا العمل الى "قصة نجاح".
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