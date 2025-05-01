تحذير للطيارين من المرور بهذه المناطق

وذكرت الهيئة في بيان ودر لـ ، أن "المنطقة المؤشرة باللون الأحمر ستشهد غيوم وامطار وعواصف رعدية تؤثر على ".وأشارت الى ان "صلاحية التقرير من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الخامسة مساءً".ادناه التقرير: