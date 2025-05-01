قادمة من سوريا.. عاصفة ترابية تضرب العاصمة بغداد

وقال مراسلنا، إن عاصفة ترابية اجتاحت العاصمة ، وتسببت بانعدام الرؤية".وأشار الى ان العاصفة الترابية قادمة من الجانب السوري، فيما حذرت الانواء الجوية حركة الملاحة الجوية من الطيران".وحصلت ، على فيديوهات من الحدود العراقية السورية يظهر فيها حجم العاصفة.