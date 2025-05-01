مؤقتاً.. العاصفة الترابية توقف الحركة الملاحية بمطار بغداد

وذكرت في بيان مقتضب ، أن "الحركة الملاحية في توقفت بشكل مؤقت بسبب سرعة الرياح المصحوبة بالأتربة".يذكر أن عاصفة ترابية ضربت مساء اليوم سماء العاصمة مع رياح شديدة السرعة قادمة من