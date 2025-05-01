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مؤقتاً.. العاصفة الترابية توقف الحركة الملاحية بمطار بغداد
محليات
2025-05-01 | 11:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,232 شوهد
اعلنت
وزارة النقل
، اليوم الخميس، توقف الحركة الملاحية في
مطار بغداد
بشكل مؤقت بسبب العاصفة الترابية.
وذكرت
وزارة النقل
في بيان مقتضب
السومرية نيوز
، أن "الحركة الملاحية في
مطار بغداد
توقفت بشكل مؤقت بسبب سرعة الرياح المصحوبة بالأتربة".
يذكر أن عاصفة ترابية ضربت مساء اليوم سماء العاصمة
بغداد
مع رياح شديدة السرعة قادمة من
سوريا
فيما أكد مصدر أمني، لـ
السومرية
نيوز، ان "حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد عادت تدريجياً بسبب انخفاض سرعة الرياح.
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