بسبب العاصفة.. لوحات إعلانية تدمر عجلتين وشجرتين تقطع طريقي أبو نؤاس والاعظمية

وتسببت العاصفة بسقوط لوحة اعلانية على عجلة في منطقة الاعظمية، بالإضافة الى سقوط شجرة بالشارع المؤدي لكورنيش الاعظمية مما تسببت بقطع الطريق.وفي حادثة أخرى، سقط مسقف حديدي (قمرية)، على عجلة مما تسبب بأتلافها.وتناول تناشطون على صفحات التواصل مقطع فيديو، يظهر فيه قطع مؤقت لشارع ابو نؤاس باتجاه نتيجة سقوط شجرة، ايضاً بسبب العاصفة الترابية.ادناه الفيديو والصور: