في الديوانية.. سقوط جسر للمشاة على نهر

أفاد مصدر محلي، مساء الخميس، بسقوط للمشاة على .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن " المشاة الواقع على الرابط بين منطقة ومدينة الخيول الترفيهية سقط مساء اليوم".

وأضاف المصدر أن "سقوط الجسر لم يسفر عن سقوط ضحايا".