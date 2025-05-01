العاصفة الترابية تسقط ثلاثة أبراج للكهرباء في الشرقاط

أفاد مصدر محلي، مساء الخميس، بسقوط ثلاثة أبراج للكهرباء في الشرقاط بمحافظة بسبب العاصفة الترابية التي ضربت اليوم.

وقال المصدر في حديث لـ ، "سقوط ثلاثة أبراج لنقل في قضاء الشرقاط شمال اثر العاصفة الترابية التي ضربت المدينة".

وأضاف المصدر "سقوط عدد من أعمدة نقل التيار الكهربائي والإنارة وخزانات المياه لبعض المنازل".

وشهدت مدن عراقية عدة، اليوم الخميس، عواصف ترابية تسببت بانعدام الرؤية وأضرار مادية عدة.