كربلاء تسجل حالة وفاة بالحمى النزفية

أفاد مصدر طبي، مساء الخميس، بتسجيل حالة وفاة بالحمى النزفية في .​

وقال المصدر في حديث لـ ، "تم تسجيل حالة وفاة نتيجة الحمى النزفية في أحد مستشفيات بقضاء منطقة الجدول الغربي".

والحمى النزفية هي مجموعة متنوعة من أمراض الحيوان والإنسان وتكون ناجمة عن خمس عائلات مختلفة من الفيروسات، وتتميز باضطرابات نزفية وحمى يمكن أن تتطور إلى حمى شديدة والموت في بعض الحالات.