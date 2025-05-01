شرطة بابل تصدر توضيحا يخص "مشاجرة" داخل مستشفى

وجاء في التوضيح، "تود توضيح ما نشرته إحدى القنوات الفضائية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقوع "مشاجرة عنيفة بالسكاكين بين عدد من المراجعين داخل ".وأضاف البيان أن "الحادثة المذكورة تعود إلى ثلاثة أيام خلت، وقد باشرت قوة الطوارئ المتمركزة في محيط المستشفى بالتدخل العاجل واتخاذ الإجراءات المقتضية"، كاشفا "تمكنت القوة على الفور من إلقاء القبض على أطراف النزاع البالغ عددهم تسعة أشخاص، والذين يخضعون حالياً لإجراءات التوقيف في المختص".ولفتت قيادة الشرطة الى أن "المشاجرة المشار إليها قد نشبت بين عدد من المراجعين داخل ردهة طوارئ المستشفى، ولم تطَل أياً من الكوادر الطبية العاملة في المؤسسة الصحية".