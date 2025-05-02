اللوفر في دهوك وروتانا في بغداد

ومن المقرر افتتاح فندق جولدن توليب ذو الأربع نجوم في الربع الأول من عام 2026.وتُجسّد هذه الخطوة التزام مجموعة فنادق المتنامي تجاه المنطقة، وتنضم إلى موجة من التطورات الأخيرة في قطاع الضيافة في .ويشهد قطاع الفنادق في البلاد انتعاشًا ملحوظًا، مع افتتاح في مؤخرًا، والافتتاح المرتقب لفندق ريكسوس الفاخر، والإعلان هذا الأسبوع عن فندقين جديدين لروتانا من المقرر افتتاحهما أيضًا في بغداد.وبفضل هذه التطورات، أصبح العراق وجهة متنامية للمسافرين المحليين والإقليميين، بدعم من زيادة الاستثمار في البنية التحتية للضيافة.