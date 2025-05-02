اغلاق طريق سريع مهم في بغداد لمدة شهر.. هذه الطرق البديلة

وقال المصدر لـ ، انه "تم اغلاق سريع الشعلة من الجسر الدوار باتجاه الشعلة لاكمال اعمال الصيانة".واضاف ان "مدة الاغلاق ستكون شهرا"، مشيرا الى ان "الطريق البديل هو باتجاهين:الاول جكوك - المعارض - باتجاه سريع الشعلةالثاني باتجاه جسر الدباش - مرورا بالدولعي نحو الشعلة