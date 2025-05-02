اختناق 363 مواطنا في البصرة

وقالت الدائرة في بيان ورد لـ ، ان "العاصفة التربية التي ضربت المحافظة ليلة امس واستمرت حتى فجر اليوم الجمعة، تسببت باختناق 363 مواطنا في المحافظة".وأضاف ان "غالبية تلك الحالات غادرت المستشفيات بعد تحسن أوضاعها الصحية".يذكر ان عدد من محافظات بينها تعرضت مساء امس وفجر اليوم الى عاصفة ترابية شديدة أدت الى حجب الرؤية للسائقين في الطرق العامة كما تسببت بتساقط الأشجار واللوحات الإعلانية مسببة خسائر مادية في عدد من العجلات.