قبيل يومها العالمي.. العراق يقفز 14 مرتبة بحرية الصحافة 2025: ولكن هل هذا كل شيء؟

وبحسب تقرير مؤشر حرية الصحافة العالمي، الذي تنشره "مراسلون بلا حدود"، فإن جاء بالمرتبة 155 عالميا بحرية الصحافة في مؤشر 2025، بعد ان كان في المرتبة 169 عالميا من اصل 180 دولة في مؤشر 2024.وجاء تقدم العراق هذه المرتبة نتيجة تراجع 5 بلدان خلفه، فيما حصد العراق بتحسنه 9 مراتب الى الامام، ليكون المجموع 14 مرتبة، حيث ارتفعت نقاط العراق بمؤشر حرية الصحافة من 25.4 الى 30.6 نقطة.لكن لا يعتبر هذا التحسن مؤشرا كافيا على حرية الصحافة في العراق، فالمؤشر يقيس تحسنا بالمؤشرات السياسية والاقتصادية والتشريعية ومؤشر الأمان والمؤشر الاجتماعي، لكن يبقى "المسكوت عنه" هو المعيار الأبرز لحرية الصحافة والمتمثل بخوف المؤسسات والصحفيين عن الادلاء باراءاهم ما يدفع الكثير منهم للصمت المسبق، لذلك يصعب قياس مدى حرية الصحافة في العراق.