هيئة الحج تحدد موعد انطلاق اولى الرحلات الجوية والبرية الى السعودية

وذكرت الهيئة، في بيان، ان "يوم الخميس المصادف 8 / 5 / 2025 سيشهد انطلاق اولى الرحلات الجوية للحجاج الى مطار الامير في "، لافتة الى ان "تفويج الحجاج جوا سيكون عبر المطارات العراقية الست (بغداد – – – – - كركوك)".واشارت الهيئة الى ان" مغادرة اولى قوافل الحجاج البرية منفذ عرعر الحدودي سيكون اعتبارا من يوم الخميس 15 / 5 / 2025"، مبينا انها "جهزت حافلات سياحية حديثة ومكيفة لنقل الحجاج من محافظاتهم، ومن بينهم حجاج ، الى بيت الله الحرام، فيما انهت الاستعدادات الامنية والخدمية لإنجاح خطتها الخاصة بالتفويج الجوي والبري".