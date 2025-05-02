شاهد بالفيديو.. ضبط 120 طنا من الحليب الفاسد في بغداد

وقال الجهاز في بيان ورد لـ ، ان "مفارز تمكنت من ضبط كميات كبيرة من المواد الفاسدة في مخزن بالعاصمة "، مبينا انه "تم العثور على 120 طناً من الفاسد ونحو 2 طن من المنظفات غير الصالحة للاستخدام".واضاف ان "المعلومات الميدانية أظهرت أن المواد المضبوطة كانت منتهية الصلاحية وقد تغيرت خصائصها الفيزيائية، مما يشكل خطراً على صحة المستهلكين"، لافتا الى ان "العملية تمت بتنسيق مشترك بين مفارز الأمن الاقتصادي والرقابة الصحية، حيث جرى إحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة وفق محضر ضبط أصولي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".