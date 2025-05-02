ما حقيقة تسجيل إصابة بالحمى النزفية في كربلاء؟

الدائرة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة مُؤكدة بمرض الحمى النزفية في المُحافظة خلال العام الحالي، مشيرة الى انه في حالة وجود إصابة مُؤكدة ستُعلن عنها بشكل رسمي.وأضافت ان طريقة الفحص التوكيدي تتم عن طريق أخذ عينات للمشتبه بإصابته بالمرض وفحصها عن طريق تقنية الـ PCR، مع الأخذ بالإعتبار بأن أي مريض يُعاني من أعراض مُحددة للمرض، يُسجل كحالة إشتباه به مما يُعزز عملية إتخاذ التدابير والإجراءاتِ للمُلامسين ومُحيط المريض البيئي، وليتسنى لدائرة الزراعة والمستشفى البيطري اتخاذ إجراءاتهم الوقائية للمواشي.ودعت إلى "ضرورة أخذ الأخبار من مصادرها الرسمية وتفادي نشر الذعر بين المُواطنين، مطالبة من المُواطنين إتباع الإرشادات والتدابير الإحترازية والوقائية الصادرة من الجهات الصحية للوقاية من الأمراض الإنتقالية بشكل عام.